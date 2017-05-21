رئيس الاتحاد يطمئن على بعثة الأخضر الشاب - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أجرى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت صباح اليوم الأحد اتصالًا هاتفيًا برئيس بعثة منتخبنا الوطني للشباب في كوريا الجنوبية موسى الزياد والأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، وذلك للاطمئنان على سير المنتخب الذي يستعد لخوض أولى مبارياته في نهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا أمام منتخب السنغال غدًا الاثنين.

وأكد رئيس الاتحاد خلال اتصاله ثقته في تحقيق أفضل النتائج والظهور بالمستوى المشرف وعكس الصورة المشرفة عن الكرة السعودية، مشددًا حرص الاتحاد السعودي على توفير كافة احتياجات اللاعبين للأجهزة الإدارية والفنية والطبية من أجل تمثيل المملكة خير تمثيل.