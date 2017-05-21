الصين تشارك بوفد رفيع المستوى في المنتدى الاقتصادي الدولي بروسيا - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

أعلنت الصين أنها ستشارك بوفد رفيع المستوى في المنتدى الاقتصادي الدولي السنوي الذي تستضيفه روسيا في أوائل الشهر القادم في مدينة سانت بطرسبرج، تحت رعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ – في تصريح اليوم الأحد – إن هذا الحدث المقام في الفترة من 1 حتى 3 يونيو القادم، هو منتدى دولي معروف، يركز على قضايا رئيسية مثل الظروف الاقتصادية والمالية العالمية.

وأضافت أن الصين تولي اهتماما كبيرا لهذا المحفل الدولي السنوي وأنها في الأعوام الأخيرة، دأبت على إرسال وفود رفيعة المستوى إليه، وتعتزم أن تفعل نفس الشيء هذا العام، وتشجع الشركات البارزة ورجال الأعمال على المشاركة فيه بنشاط.

وأوضحت أن الصين تعتقد أن المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرج سوف يصبح منصة مجزية للجانبين، لتعزيز التعاون العملي.

وأشارت ” هوا ” إلى مستوى العلاقات والتعاون بين البلدين، وأن هناك نقاط مشتركة بين الاستراتيجية الاقتصادية الروسية، ومبادرة الحزام والطريق المقترحة من قبل الصين، حيث توصلت بكين وموسكو في شهر مايو 2015 إلى توافق استراتيجي حول مواءمة مبادرة الحزام والطريق مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وهو التوافق الذي لقي دعما وتأييدا من أعضاء الاتحاد الآخرين.

ونوهت أنه وعلى مدى – العامين الماضيين – تم الاضطلاع بأعمال المواءمة بين المبادرة والاتحاد على نحو مطرد، وتم خلالها إحراز تقدم ملحوظ، وفي المرحلة المقبلة، تود الصين أن تعمل مع روسيا لمواصلة المضي قدما في التعاون في مجال الموائمة، حتى يمكن تحقيق نتائج أكثر عملية.