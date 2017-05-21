 ترامب يبدي إعجابه بحذاء السيسي - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 21

    مايو

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ترامب يبدي إعجابه بحذاء السيسي

ترامب يبدي إعجابه بحذاء السيسي
طلال الغامدي(صدى):

أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حذاء فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى خلال اللقاء الذى جمع بينهما على هامش القمة الإسلامية العربية الأمريكية بالرياض.

وقال ترامب للسيسي: أحب حذاءك، وفق وكالة الأنباء الفرنسية ” أ ف ب ” .

ونشر الرئيس الأمريكى، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى ” إنستجرام ” ، صورة له أثناء لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلق عليها قائلًا: ” أثناء مصافحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع ثنائي اليوم الأحد 21 مايو 2017 في الرياض ” .

وأعلن الرئيس الأمريكي، خلال لقاء بفخامة الرئيس المصري في الرياض اليوم، الأحد، نيته زيارة مصر.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13344 ] نشر منذ 39 دقيقة

ههههههههه هذا اللي اعجبك فيه

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 37 دقيقة

الله يخارجنا منك ياترامب

[ عدد التعليقات: 14858 ] نشر منذ 32 دقيقة

ههههههههههههههه اخف يحتلف عليه وال شكله بيحفيك. يا السيسي. وبيخليك تمشي حافي

[ عدد التعليقات: 26725 ] نشر منذ 26 دقيقة

طبعاً تاجر ،،،

،، يبي يزوره ويشوف من وين اشتراه ،، وده يستثمر ,,

,,, السياسه مصالح ( يارقاله ) ,,,

[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 20 دقيقة

هذا من الاستهتار بالسيسي بان حذاءك احسن منك .

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