ترامب يبدي إعجابه بحذاء السيسي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حذاء فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى خلال اللقاء الذى جمع بينهما على هامش القمة الإسلامية العربية الأمريكية بالرياض.

وقال ترامب للسيسي: أحب حذاءك، وفق وكالة الأنباء الفرنسية ” أ ف ب ” .

ونشر الرئيس الأمريكى، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى ” إنستجرام ” ، صورة له أثناء لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلق عليها قائلًا: ” أثناء مصافحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع ثنائي اليوم الأحد 21 مايو 2017 في الرياض ” .

وأعلن الرئيس الأمريكي، خلال لقاء بفخامة الرئيس المصري في الرياض اليوم، الأحد، نيته زيارة مصر.