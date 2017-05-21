ترامب يبدي إعجابه بحذاء السيسي - صحيفة صدى الالكترونية

ترامب يبدي إعجابه بحذاء السيسي
أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حذاء فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى خلال اللقاء الذى جمع بينهما على هامش القمة الإسلامية العربية الأمريكية بالرياض.
وقال ترامب للسيسي: أحب حذاءك، وفق وكالة الأنباء الفرنسية ” أ ف ب ” .
ونشر الرئيس الأمريكى، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى ” إنستجرام ” ، صورة له أثناء لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلق عليها قائلًا: ” أثناء مصافحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع ثنائي اليوم الأحد 21 مايو 2017 في الرياض ” .
وأعلن الرئيس الأمريكي، خلال لقاء بفخامة الرئيس المصري في الرياض اليوم، الأحد، نيته زيارة مصر.
حكآية نآي🌸[ عدد التعليقات: 13344 ] نشر منذ 39 دقيقة
ههههههههه هذا اللي اعجبك فيه
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 37 دقيقة
الله يخارجنا منك ياترامب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14858 ] نشر منذ 32 دقيقة
ههههههههههههههه اخف يحتلف عليه وال شكله بيحفيك. يا السيسي. وبيخليك تمشي حافي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26725 ] نشر منذ 26 دقيقة
طبعاً تاجر ،،،
،، يبي يزوره ويشوف من وين اشتراه ،، وده يستثمر ,,
,,, السياسه مصالح ( يارقاله ) ,,,
ررر[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 20 دقيقة
هذا من الاستهتار بالسيسي بان حذاءك احسن منك .