اليامي : الـ 48 ساعة الماضية علامة فارقة في تاريخ المنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد المستشار و الباحث في العلاقات الدولية سالم اليامي على أن الـ 48 ساعة الماضية ستكون علامة فارقة في تاريخ المنطقة والتعاون الدولي،وذلك على خلفية انعقاد القمة الإسلامية الأمريكية، التي اختتمت اعمالها منذ قليل.

وقال اليمامي في حواره مع الاعلامية نادين البدير عبر برنامج اتجاهات المذاع على فضائية روتنانا خليجية، الكل يتنادى اليوم لمحاربة الإرهاب وإذا وضعنا الضوابط سنحقق المستقبل الآمن،مشدداًعلى ثبات البعد الاخلاقي في السياسة السعودية.

واختتمت، منذ قليل، أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية ، بحضور عدد من رؤساء الدول العربية والإسلامية والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.