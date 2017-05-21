جروس يوضح موقف السومة - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

ناشد السويسري كريستيان جروس، مدرب فريق الأهلي جماهير ناديه بدعم ومؤارزة اللاعبين، خلال المباراة المقبلة بالبطولة الآسيوية.

الأهلي يواجه شقيقه أهلي دبي، مساء الإثنين على ملعب (الجوهرة المشعة)، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

وقال جروس، في المؤتمر الصحافي للمباراة، إنه يتمنى حضوراً جماهيرياً مميزاً في المواجهة التي تنتظر فريقه أمام الأهلي الإمارتي.

وأشار إلى أن الفريق يتطلع لتحقيق بداية مميزة في اللقاء، مضيفاً :” هي مواجهة هامة، ولابد أن نضع كل تركيزنا عليها “.

وأضاف :” التأهل لربع النهائي سيكون إنجازاً مميزاً، علينا نسيان نهائي كأس الملك، والتركيز بشكل جيد على المباراة المقبلة”.

وتابع :” أتمنى تحقيق فوز جيد في مباراة الذهاب دون استقبال أي هدف، للحصول على أفضلية قبل موقعة العودة “.

وتطرق جروس للحديث عن مهاجم الفريق، السوري عمر السومة، مشيراً إلى أنه لم يحسم بعد مشاركته أساسياً في المباراة من عدمه.

وأوضح :” السومة تدرب السبت في صالة الحديد بالنادي، وغداً نحسم موقفه، ولكن عقيل بلغيث تأكد غيابه عن المباراة “.

واختتم جروس تصريحاته، مشيراً لإمكانية الاعتماد على لاعبه الشاب حمدان الشمراني، بقوله :” هو لاعب موهوب، وربما يكون أحد الأوراق الرابحة للفريق في المباراة المقبلة “.