تيليرسون: سنواصل فرض العقوبات على إيران - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيليرسون، اليوم الأحد، إن الحرب على الإرهاب لا علاقة لها بالأديان أو الطوائف أو الأعراق. وأشار تيليرسون إلى أن إيران تواصل تدخلاتها في اليمن والعراق وسوريا، كما تواصل دعمها لحزب الله، مضيفاً أن واشنطن ستواصل فرض العقوبات على إيران.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره السعودي عادل الجبير، عقب اختتام القمة الإسلامية الأميركية برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف تيليرسون أن على إيران وقف رواتب المقاتلين في دول المنطقة، حيث أنها تواصل أنشطة الهيمنة في المنطقة.

من جانبه، قال الجبير إن ” من يقتل نفسا بريئة بدون حق فهو إرهابي ” ،مضيفاً: ” نثق في وعود الرئيس الأميركي وندعمه في جهود إحلال السلام ” .

وأكد الجبير أن الرياض تثمن جهود الرئيس ترمب وتتطلع للعمل معه في كافة المجالات.