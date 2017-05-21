وزير الخارجية الأمريكي: إيران تواصل تدخلاتها في اليمن والعراق وسوريا ودعمها لحزب الله - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إن إيران تواصل تدخلاتها في اليمن والعراق وسوريا ودعمها لحزب الله.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير، أن الحرب على الإرهاب لا علاقة لها بالأديان أو الطوائف أو الأعراق.