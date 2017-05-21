وزير الخارجية الأمريكي: إيران تواصل تدخلاتها في اليمن والعراق وسوريا ودعمها لحزب الله - صحيفة صدى الالكترونية

وزير الخارجية الأمريكي: إيران تواصل تدخلاتها في اليمن والعراق وسوريا ودعمها لحزب الله
قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إن إيران تواصل تدخلاتها في اليمن والعراق وسوريا ودعمها لحزب الله.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير، أن الحرب على الإرهاب لا علاقة لها بالأديان أو الطوائف أو الأعراق.
abdul[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 16 دقيقة
خليك واقعي يا تلّرسن. كما لامركا حلفاء في المنطقة لايران ايضا حلفاء. والكل يسعي لمصلحة دولته وإيجاد واقع وظروف مايعزز نفوذه علي الاخرين. درس سياسة ١٠١ مفروغ من امره. كيف نوافق علي مصالح الجميع بلا استثناء ونقلل الاحتكاكات هو ما يسعي اليه الدبلوماسي القدير ، لا من يأجج وينفخ الهواء في النار. اترك ذالك للصقور والجنرالات وتجار المكاسب الحربية.