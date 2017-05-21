المواصفات تعلن موعد تطبيق المواصفة الإلزامية للمراحيض الغربية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن موعد تطبيق المواصفة القياسية الإلزامية رقمSASO1473/2016 والخاصة بالمراحيض الغربية المرشدة لاستهلاك المياه.

وقالت الهيئة ان الاتفاقية ستدخل حيز التطبيق يوم الثلاثاء المقبل 27 شعبان 1438ه الموافق 23 مايو 2017 م.

و اكدت الهيئة أنه سيتم السماح فقط باستيراد وتداول المراحيض الغربية وفقا لما نصت عليه المواصفة.

وأوضحت أنه تم التنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار ومصلحة الجمارك ووزارة البيئة والمياه والزراعة للتأكد من تطبيق المواصفة، حيث ستقوم وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الهيئة لعمل جولات رقابية للتأكد من تطبيق المواصفة على المنتجات المصنعة محلياً وكذلك المنتجات المعروضة في الأسواق، فيما ستقوم مصلحة الجمارك بمنع دخول المنتجات المخالفة للمواصفة.

ولفتت الى السماح للتجار بإعادة تصدير المراحيض غير المطابقة للمواصفات خلال فترة ستة أشهر، وفي حالة تواجدها بعد هذا التاريخ داخل المملكة سيتم إتلافها.

مشيرة إلى أن هذه المهلة سيتم منحها فقط للمراحيض سعة 6 ليترات فقط، أما السعات الأكثر من ذلك سيتم مصادرتها وإتلافها فوراً.