وزير النفط العراقي: اعتماد العالم على الطاقة التقليدية سيستمر طويلًا - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

قال وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي، إن العالم سيبقى لسنوات طويلة يعتمد على مصادر الطاقة التقليدية رغم التقدم التقني وتطور تكنولوجيا الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان (مستقبل الطاقة) عقدت اليوم الأحد، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمنطقة البحر الميت (55 كم جنوب غرب عمان)، شارك فيها الرئيس التنفيذي السابق لكريسنت بتروليوم في دولة الامارات العربية المتحدة ماجد جعفر، والرئيس التنفيذي السابق للنظم البيئية سامي خوريبي، وصاحبة مشروع (شمسنا) سارة موسى.

وأوضح اللعيبي أن التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في المنطقة تكمن في ضعف إدارة القطاع والاعتماد على النفط والغاز وكأنهما مصدران دائمان لن ينضبا، ما يستدعي الحفاظ على الموارد الوطنية وتحسين كفاءة وترشيد استخدام الطاقة، مشيرا إلى أن حوالي 97% من إيرادات العراق تتأتى من النفط الذي يستخدم أيضا في توليد الكهرباء.

من جانبه، أشار جعفر إلى أن قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يعاني من ضعف الإدارة رغم امتلاك المنطقة حوالي نصف مخرون النفط العالمي، داعيا دول المنطقة إلى عدم الافراط في استخراج النفط واستغلاله.

وأكد أن الوقود التقليدي ما زال يتصدر قائمة الاستهلاك العالمي مقارنة بقطاع الطاقة المتجددة، حيث أن حوالي 80% من الطاقة ما زال يأتي من الوقود الأحفوري فيما تشكل الطاقة المتجددة حوالي 2% فقط، مشددا على أهمية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى لقطاع الطاقة في المنطقة العربية.

بدوره، قال خوريبي إن الطاقة المتجددة تعزز النظام الكهربائي خاصة في أوقات الذروة بعد أن تدنت كلف تكنولوجيا الطاقة المتجددة من 35 دولارا للكيلو الواط ساعة إلى 3 دولارات.