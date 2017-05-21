بالفيديو.. خادم الحرمين بمازح رئيس وزراء لبنان بسبب ذقنه - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو ممازحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أثناء مراسم استقباله، وأشار إلى ذقنه ويسأله عنها.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيلقي كلمته في القمة الإسلامية الأمريكية المنعقدة بالرياض بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعدد من قادة ورؤساء الدول العربية، بعد قليل.

واختتمت الجلسة المغلقة للقمة الخليجية الأمريكية بالرياض، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب فاعلياتها قبل قليل.