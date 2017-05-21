بوينج تؤكد على مشروع مشترك مع المملكة لتقديم خدمات واسعة من المنصات العسكرية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكدت شركة بوينج لصناعة الطائرة على اعتزام المملكة شراء طائرات استطلاع من طراز بي-8، فضلا عن شراء مروحيات شينوك وأنظمة أسلحة موجهة، مشيرة إلى وجود مشروع مشترك مع المملكة لتقديم خدمات لنطاق واسع من المنصات العسكرية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيلقي كلمته في القمة الإسلامية الأمريكية المنعقدة بالرياض بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعدد من قادة ورؤساء الدول العربية، بعد قليل.

واختتمت الجلسة المغلقة للقمة الخليجية الأمريكية بالرياض، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب فاعلياتها قبل قليل.