الرئيس الأمريكي يلقي كلمته بالقمة الإسلامية الأمريكية بعد قليل - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كلمته في القمة الإسلامية الأمريكية المنعقدة بالرياض بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعدد من قادة ورؤساء الدول العربية، بعد قليل.

واختتمت الجلسة المغلقة للقمة الخليجية الأمريكية بالرياض، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب فاعلياتها قبل قليل.

ويترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز القمة الخليجية الأمريكية، فيما تعقد في الرياض ثلاث قمم، هي القمة السعودية الأمريكية، والقمة الأمريكية الخليجية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية، ويشارك فيها زعماء وقادة 55 من الدول العربية والإسلامية.