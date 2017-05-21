الأزمة المالية تمنع لاعبي استقلال خوزستان من مواجهة الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة عن الحالة المادية الصعبة التي يمر بها نادي استقلال خوزستان الإيراني، قبل مواجهته فريق الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا للمحترفين.

وقالت المصادر إن لاعبي نادي استقلال لم يحضروا في موعد رحلتهم التي كان من المفترض أن تقلع صباح أمس الأحد إلى العاصمة العمانية مسقط تحضيرا لمباراة الهلال بسبب الرواتب المتأخرة منذ بداية الموسم الجاري، مما تسبب في دفعهم إلى الغياب المتكرر.

من جانبه أكد لاتحاد الإيراني بدوره جديته في إلحاق أقسى العقوبات على النادي في حال لم يخوض الفريق مباراته أمام الهلال، مبررا ذلك بأن عقوبة الاتحاد الآسيوي ستشمل الاتحاد الإيراني نفسه وربما التأثير على المقاعد الإيرانية في المنافسات الآسيوية.

وعلى الجانب الأخر ، فقال فهد المفرج مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إن أوضاع الفريق الذي يحتل المرتبة السابعة في الدوري الإيراني لا تعني الهلاليين.

وأضاف: ” هذا شأنهم ولا يعنينا بنادي الهلال بأي حال من الأحوال، وكل ما علينا هو فريقنا وتحقيق آخر اهداف الموسم بالتأهل إلى دوري الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا “.