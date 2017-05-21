محكمة مصرية تقضي بإعدام وسجن 35 متهما بالانضمام لتنظيم داعش - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أصدرت دائرة إرهاب الشرقية المنعقدة بمحكمة بلبيس بمصر، حكما بإعدام قيادي على صلة بتنظيم داعش الإرهابي، وسجن 17 آخرين لمدة 15 سنة، و3 سنوات لـ17 متهما أخر.

وتبين من أمر إحالة المتهمين المحاكمة أنهم على اتصال بتنظيم داعش ببلاد الشام، وأنهم تلقوا تدريبات بسوريا والعراق وتركيا على حرب العصابات واستهداف رجال الجيش والشرطة والمنشآت العسكرية والحيوية، ودور العبادة الخاصة بالأقباط.

وأحيل 35 من المتهمين بتهمة الاتصال بتنظيم داعش إلى دائرة إرهاب الشرقية، ومن أبرز أعضاء الخلية القيادى أسامة السيد قاسم، وياسر كلوب وسامح لطفى، و6 من المتهمين متورطين فى مذبحة رفح الثانية.