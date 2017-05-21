تطوير برنامج لقياس أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أبرمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع شركة بيان للمعلومات الائتمانية اتفاقية في الرياض اليوم (الأحد)، تهدف إلى تطوير برنامج لقياس أداء واحتمالية نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في معرفة أدائها وتأهيلها.

ووقع الاتفاقية محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة معالي الدكتور غسان السليمان ورئيس مجلس إدارة شركة بيان الائتمانية المهندس سهيل أبانمي.

ويهدف برنامج قياس أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى معرفة نقاط القوة والضعف والفرص لغرض تطوير الأعمال والأنشطة، وتنمية قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم لهم، ومراقبة نمو المنشآت وقياس الأثر، إضافة إلى تحديد مؤشر لقياس أداء المنشآت لمعرفة تحديات وصعوبات القطاع بشكل دقيق للعمل على توفير الحلول المناسبة لها.

وتتضمن الأهداف، تقديم حزمة من المميزات والتسهيلات بما يتناسب مع أداء المنشآت، واحتضان المنشآت ودعمها للوصول للأسواق جديدة، إلى جانب تعزيز الإنتاجية والتنافسية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويحتوي برنامج قياس أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة على قياس الأداء الذاتي من خلال أدوات شاملة لجميع الجوانب المالية والفنية والقدرات الإدارية والبشرية للمنشأة، وقياس الأداء الشامل وفقاً لمعايير دقيقة وشاملة تساعد على تقديم نظرة شاملة لأداء المنشآت وتصنيفها ضمن مجموعة من معايير التقييم.

وستعمل ” بيان ” بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على تطوير وتشغيل برامج ونماذج تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال بوابة إلكترونية وطنية موحدة تمكن المنشآت الصغيرة في جميع أنحاء المملكة من التسجيل للحصول على خدمات الهيئة، لتنعكس على تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة.