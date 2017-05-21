وزير شؤون الخليج يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بأبيات شعر للحارثي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعرب وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان، عن غامر سعادته بانعقاد مؤتمر القمة العربية الأسلامية الأمريكية بالمملكة مرحبا بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب،وذلك بأبيات للشاعر مشعل بن محماس الحارثي.

وأشعل السبهان موقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلى صفحته الشخصية ببيتين قال فيهما «دارنا دار الشريعة ونحكمها جلوس.. كيف لاقمنا على ظهرها ومتونها، يا نسل من حطم عروش كسرى والمجوس.. أنتم اللي فرق الروس عن تيجانها » حيث كان لتغريدته انتشاراً سريعاً و تفاعلاً كبيراً.