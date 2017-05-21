«إيفانكا ترمب» تتغزل في نساء المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

التقت «إيفانكا ترمب»، عدد من القيادات النسائية بالمملكة، علي هامش زيارتها للمملكة ضمن وفد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأشادت ابنة ترمب بنساء المملكة، قائلة تعلمت بشكل مباشر من إنجازاتهن والتحديات التي تواجههن والرؤي المستقبلية.

وقالت «إيفانكا»، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، «لمست منهن مباشرة، رغباتهن، والتحديات التي يواجهنها، ورؤية المستقبل».

وترافق إيفانكا الرئيس الأمريكي خلال زيارته للمملكة، التي بدأت أمس السبت، وتتضمن قمة أمريكية خليجية وأخرى عربية إسلامية أمريكية، كما يجري ترامب خلالها العديد من اللقاءات مع قادة الدول العربية والإسلامية.