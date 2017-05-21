شركة الزامل تعلن عن وظائف هندسية وإدارية للجنسين بالخبر - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مجموعة الزامل القابضة، عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، لحملة درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير، للعمل بفروع الشركة في محافظة الخبر، مشيرة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من اليوم وحتى 21 أغسطس 2017م.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف بمسمى:

– محلل الاستراتيجية والأداء – (للنساء): درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

– مهندس مشروع – (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

– مدير المرافق – (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، الميكانيكية، والكهربائية).

للتقديم ومعرفة المزيد عن تفاصيل وشروط الوظائف، اضغط على الرابط التالي:

http://careers.zamil.com/ar/jobs.php