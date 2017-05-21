استمرار قبول المستجدين دون الـ 6 سنوات بالتعليم الابتدائي بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

سجل الطلاب والطالبات بالصف الأول الابتدائي والذين هم دون الست سنوات بمائة وثمانين يوماً بيانتهم بادارة تعليم منطقة الرياض وذلك للعام الدراسي الجديد 1438-1439 أمس السبت .

قال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع أن إجمالي عدد المسجلين في الصف الأول للعام الدراسي الجديد 44916 طالباًوطالبة .

وأضاف أن عدد الطلاب الذين تم قبولهم بلغ ٢٠٤١٠ طالب فيما بلغ عدد الطالبات المقبولات بلغ ٢٤٥٠٦ طالبة.

وأشار أن التسجيل مستمر حتى تاريخ ١٧ محرم ١٤٣٩ مطالباً أولياء أمور الطلاب بتسجيل أبنائهم مبكراً لضمان الحصول على قبول في المدارس القريبة من منازلهم .