اهتمام روماني بالتجربة الثانية لـ " جالكا " في دوري جميل - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

سلطت الصحف الرومانية الضوء، على تعاقد نادي الفيحاء، مع مواطنها قسطنطين جالكا، لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ” سبورت ” إن جالكا قرر خوض ثاني تجاربه في منطقة الخليج العربي، وبالتحديد في دوري جميل للمحترفين.

وأشارت إلى تجربة جالكا السابقة مع نادي التعاون، خلال الموسم المنصرم، وعمله مع مواطنه لوسيان سان مارتين، صانع ألعاب الفريق.

وقام جالكا بالتوقيع على عقود تدريب الفيحاء، في إقليم كتالونية بإسبانيا مساء السبت، بحضور ممثلي النادي.

فيما اهتمت صحيفة ” زيارا ” ببقاء جالكا في الشرق الأوسط، وأشارت إلى أن مدرب ستيوا بوخارست الروماني السابق سيخوض مغامرة جديدة مع الفريق الصاعد حديثاً لدوري المحترفين.

وأضافت: ” الفيحاء أعلن رسمياً تعاقده مع جالكا عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر ” .

وأتمت: ” تم الاتفاق بين إدارة النادي وجالكا، والأخير سيعود إلى المملكة العربية السعودية قريباً، لبدء تحضيراته لانطلاق الموسم الجديد ” .