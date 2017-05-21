وصول الرئيس الأمريكي لحضور القمة الإسلامية الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

وصل الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لحضور القمة الإسلامية الأمريكية، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعددا من القادة والرؤساء العرب.

واختتمت الجلسة المغلقة للقمة الخليجية الأمريكية بالرياض، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب فاعلياتها قبل قليل.

ويترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز القمة الخليجية الأمريكية، فيما تعقد في الرياض ثلاث قمم، هي القمة السعودية الأمريكية، والقمة الأمريكية الخليجية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية، ويشارك فيها زعماء وقادة 55 من الدول العربية والإسلامية.