صورة نادرة لأمريكيين اثنين في الظهران قبل 70 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة لأمركيين اثنين أثناء وجودهما في الظهران، قبل 70 عاما، يحملان الحمام، وتبدوا على ملامح وجههما علامات السعادة.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يزور حاليا المملكة في زيارة تاريخية في أولى زيارته الخارجية منذ توليه منصبه في يناير الماضي.

واختتمت الجلسة المغلقة للقمة الخليجية الأمريكية بالرياض، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب فاعلياتها قبل قليل.

ويترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز القمة الخليجية الأمريكية، فيما تعقد في الرياض ثلاث قمم، هي القمة السعودية الأمريكية، والقمة الأمريكية الخليجية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية، ويشارك فيها زعماء وقادة 55 من الدول العربية والإسلامية.