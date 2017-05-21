شرطة دبي تكشف تفاصيل انضمام شرطي آلي لصفوفها - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

انضم اليوم الأحد، إلى صفوف رجال الشرطة في دبي، أول شرطي آلي ذكي لمشاركة كوادرها في العمل، بحسب ما أعلنت عنه القيادة العامة لشركة دبي رسميًا.

وكشفت عن مواصفات الشرطة الآلي، مؤكدة أنه يتمتع بمزايا فريدة، حيث لا يتطلّب تأشيرات دخول أو تأمين طبي أو ساعات تدريب طويلة، وسوف يكون على أهبّة الاستعداد لتأدية المهام المُوكلة إليه والتعاون مع سكان دبي وملايين السياح.

وفي أول بداية عمل له قام الشرطي الآلي بتقديم التحية للضيوف خلال حفل استقبال مميز حضره الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والذي قام بافتتاح فعاليات الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك 2017) ومعرض إنترنت الأشياء، اللذين ينعقدان في وقت متزامن.

يشار إلى أن الشرطي الآلي يبلغ طوله 170 سنتيمترا ووزنه 100 كيلوغرام؛ وهو مزوّد بنظام ذكاءٍ اصطناعي وجهاز كشفٍ للمشاعر وحركة الأجسام مما يكسبه قدرة التعرّف على الإيماءات وإشارات اليد عن بعد يصل حتى 1,5 متر، تماماً مثل رجل الشرطة البشري، وسيقوم الشرطي الآلي بتسخير حلول إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات الذكية، كما سيستخدم برنامج التعرف على الوجه لمساعدة ضبّاط الشرطة على تحديد هوية المجرمين والأشخاص المطلوبين والقبض عليهم.