الملك سلمان يستقبل القادة المشاركون في قمة الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، القادة المشاركون في قمة الرياض.

وبدأ قادة الدول العربية الإسلامية في التوافد علي قاعة المؤتمرات للمشاركة في قمة الرياض.

واختتمت الجلسة المغلقة للقمة الخليجية الأمريكية بالرياض، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب فاعلياتها قبل قليل.

ويترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز القمة الخليجية الأمريكية، فيما تعقد في الرياض ثلاث قمم، هي القمة السعودية الأمريكية، والقمة الأمريكية الخليجية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية، ويشارك فيها زعماء وقادة 55 من الدول العربية والإسلامية.