النشمي يكشف تفاصيل اللقاءات التوظيفية الثلاثة " في مسار برنامج " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية في الهيئة ناصر بن عبدالعزيز النشمي، عن اللقاءات التوظيفية الثلاثة ” في مسار برنامج ” وظيفتك وبعثتك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي والتي استمرت خلال الفترة من 4 – 12 من شهر شعبان الجاري، في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأكد النشمي، أن اللقاءات أقيمت في كل من محافظة جده ومحافظة الخبر ومدينة الرياض، مشيراً إلى أن اللقاء جمع (363) من المرشحين والمرشحات من قبل وزارة التعليم في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي المرحلة الثالثة 2017م بما يقارب (25) من منشآت القطاع السياحي الخاص والذين سبق لهم توقيع اتفاقات تفاهم مع الهيئة ومع وزارة العمل لتوظيف المبتعثين قبل التحاقهم بالبعثة.

وأضاف ” مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية ” ، أن الهيئة بالتعاون مع القطاع السياحي الخاص وبالتنسيق مع وزارة التعليم عملت على تحديد التخصصات التي تستهدف هذه المرحلة لهذا العام وهي (محاسبة، متاحف، تسويق سياحي، استثمار سياحي، إدارة حماية وتوثيق التراث، إدارة عمليات، إدارة ضيافة، إدارة سياحة وفندقه، مالية ضيافة)، إلى عدد مرشحي ومرشحات وزارة التعليم ممن تم قبولهم عبر بوابة سفير للتخصصات السياحية بلغ (567) مرشح ومرشحة في حين بلغت الفرص الوظيفية التي حصرها مركز تكامل على مستوى المملكة (813) فرصة وحضر اللقاءات الثلاثة (363) رشح منهم بعد مرحلة اللقاءات الوظيفية (338)، على أن يتم إعلان القائمة النهائية من المقبولين والمقبولات للابتعاث من قبل وزارة التعليم لاحقاً.

وتابع: أن المنشآت المشاركة غطت جميع مناطق المملكة مثل (شركة الطيار، شركة دور، فنادق الانتركونتيننتال، فنادق لي ميريديان، فنادق حياة ريجنسي، فنادق الفيرمونت، ومجموعة فنادق سنترو، والمروة ريحانه، وروتانا).

وأوضح: أن جميع تلك الجهات رشحت ممثلين لها من إدارات الموارد البشرية شاركوا في تلك اللقاءات، حيث يعد اجتياز المرشح للمقابلة مع الجهة الموظفة مؤهلاً له للمرحلة الثانية وهي الابتعاث والتي تتم عن الطريق الوزارة بخاصية المفاضلة في حال كان العدد المترشح أكثر من العدد المطلوب.

وعن آلية البرنامج قال النشمي إن الآلية الجديدة لتنفيذ المرحلة الثالثة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (وظيفتك وبعثتك) تعتمد على إيجاد شراكة فاعلة في مجال الابتعاث والتوظيف بين وزارة التعليم والجهات الموظفة في المملكة حيث سعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى إدخال القطاع السياحي الخاص كمستفيد من برنامج وظيفتك وبعثتك في مقابل توظيفه لهؤلاء المبتعثين واستفادته منهم في التخصصات التي يرغبها بعد عودتهم.