صور تشويقية لـ نيسان ليف 2018 تمهيدًا لتدشينها رسميا - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

أصدرت نيسان للتو صورة تشويقية للجيل القادم من الليف الكهربية.

ومن المقرر أن يتم تدشينها في وقت لاحق من العام الجاري، وقد تم إعادة تصميم الموديل ليتابع نجاح خليفته، والذي تدّعي نيسان أنّه أكثر سيارة كهربية مبيعًا في العالم بما يزيد عن 260,000 وحدة.

لا تكشف الصورة التشويقية عن الكثير، ولكنها تبين أنّ المصابيح الأمامية ستكون LED بتقنية عالية، والذي يبدو أنّه قد تحسن بشكل ضخم مقارنة بذاك المستخدم بالموديل الحالي.

ليس لدينا كثير من المعلومات حولها، ولكن يُقال أنّ الليف 2018 قد تأتي بنسختين أحدهما ببطارية 40 كيلوواط والأخرى 60 كيلوواط تقدّم مدى كهربي يصل إلى 340 ميل (547 كيلومتر) قبل أن يتم شحنها مجددًا.

وقد أكّد كارلوس غصن رئيس رينو-نيسان التنفيذي بالفعل أنّ الليف ستأتي بتكنولوجيات للقيادة شبه الذاتية المعروفة تحت اسم نظام بروبايلوت الذي يمكنه قيادة السيارة ذاتيا على الطرق السريعة والذي قام فريقنا باختباره في شوارع اليابان.

هذا وقد كشفت نيسان عن أنّه سيتم إصدار سلسلة من الصور والمعلومات عن الليف على مدار الصيف قبل أن يتم تدشينها رسميا، لذا لنكن على انتظار معًا.