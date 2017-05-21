⁠⁠⁠⁠⁠ثغرة تقنية تكشف بيانات وأرقام هواتف مستخدمي " فاين " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشفت شركة تويتر، عن ثغرة تقنية قد تكون تسببت في كشف عناوين البريد الإلكترونية، وأرقام هواتف، مستخدمي المنتهية خدمة مشاركة الفيديو القصير “ فاين ” Vine، وأرسلت الشركة رسائل جماعية تحذر فيها المستخدمين.

وتعمل توتير حاليا على تخفيف أعبائها لتحسين أعمالها، وكانت قد أعلنت أواخر شهر أكتوبر الماضي عن نيتها إغلاق فاين، إضافة إلى تسريح ما يُقدر بنحو 9% من قوتها العاملة، وذلك بعد فشلها في إقناع الشركات الأخرى بالاستحواذ عليها.

وكانت خدمة لاين، قالت من قبل في منشور عبر حسابها على منصة التدوين السريع “ ميديوم ” Medium: “ نود أن نعلم مجتمع فاين أننا قد نُبِّهنا وقمنا على الفور بإصلاح ثغرة أثرت على أرشيف فاين لمدة تقل عن 24 ساعة ” ، مضيفة: “كان من شأن الثغرة الكشف عن عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف المرتبطة بحسابات فاين لأطراف خارجية في ظل ظروف معينة ” .