الأجهزة الأمنية تباشر إصابة معلم بطلق ناري بمدرسة بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أصيب معلم ثانوي بطلق ناري من شخص تعمد مواجهته والدخول إليه أثناء تواجده بفناء المدرسة الخارجي، وتم نقله للمستشفى للعلاج، فيما تباشر الجهات الأمنية الحادث بحضور مدير مكتب التعليم جنوب شرق، وتتولى التحقيق في حيثياته لمعرفة دوافعه وأسبابه.

وقال عبدالله الزهراني المتحدث الرسمي لتعليم الطائف المشرف التربوي، إن معلماً بثانوية غزايل جنوب الطائف، تَعَرّض صباح اليوم الأحد لاعتداء من شخص من خارج منسوبي المدرسة داخل الفناء الخارجي للمدرسة، وأصيب بطلقة نارية من سلاح ناري في إحدى قدميه، وتم نقله لمستشفى قيا وحالته الصحية مستقرة.