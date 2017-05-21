 نظام نور ينهي أزمة حركة النقل بعد 72ساعة من الترقب - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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نظام نور ينهي أزمة حركة النقل بعد 72ساعة من الترقب

نظام نور ينهي أزمة حركة النقل بعد 72ساعة من الترقب
عادل الحربي(صدى):

تسبب العطل التقني الذي حدث يوم الخميس والخاص بالا ستعلام عن حركة النقل الخارجي « نور » في حالة من السخط والضيق للمعلمون والمعلمات الراغبين في حركة النقل .

ونشر المتحدث الرسمي لوزارة التعليم تغريدة على صفحة الوزارة بتويترأمس قال فيها “‏ نعتذر عن التأخير تم إصلاح الخلل في خاصية الاستعلام عن حركة النقل الخارجي في نظام نور ” .
وضبط المعلمون والمعلمات اليوم ساعتهم على الساعة الواحدة ظهراً بعد أنتظار استمر 72 ساعة في حالة من الترقب والضيق لأن جميعهم ينتظر إعلان حركة النقل لإغلاق باب البعد عن ذويهم .

 


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