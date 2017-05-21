بالفيديو.. مذيع لبناني يطلب يد حبيبته على الهواء - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

إعترف مقدم البرامج والاعلامي رودولف هلال أمام المشاهدين في نهاية الحلقة من برنامجه الحلقة الاخيرة مع صديقه رجا بأنه وجد شريكة حياته “ كاريل ” التي كانت متواجدة في الكواليس حيث بدا عليها علامات الصدمة فدخلت إلى الإستديو على وقع التصفيق.

ففي نهاية الحلقة, التي كانت ضيفتها النجمة نيكول سابا، فاجأ رودولف الجميع وقال قبل ما اختم البرنامج في موضوع لازم احكي فيه ومن اول نهار كنت حابب احكي بهالموضوع بس ما صحلي فرصة يمكن اليوم الحلقة الاخيرة واخر اطلالة قبل شهر رمضان المبارك في موضوع كثير مهم ضروري احكيه على الهواء.

وتابع ، اوقات بس القلب يدق ننسى كثير احلام وبس القلب يدق ننسى كثير احلام وبس القلب بدق نيسى كثير كلام لازم نقوله وبس القلب يدق نتصرف تصرفات يمكن بحياتنا ما كنا نتصرفها واليوم انا موجود امام ملايين المشاهدين وامام كل الناس حتي قول للصبية التي انا اخترتها انه تكمل معي الحياة ونكون سوا ماشيين درب واحد” وختم قائلا: “أنا اليوم بدي اطلب يدها امام كل الناس.