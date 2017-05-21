ضبط معالج شعبي بالطائف روج لنفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية، بالطائف، من ضبط معالج شعبي، في منطقة استراحات بحي ريحة شمال المحافظة، روّج لنفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الزبائن.

وبالتعاون مع ” صحة الطائف ” ممثلةً في شؤون القطاع الخاص، تم تحديد موقع المعالج، والذي تخصص في علاج مرضاه عبر طرْق رؤوسهم وربطها بوسائل شعبية بدائية، حيث داهمت القوات الأمنية الموقع، وأوقفت المعالج عن العمل والطرق التي تسبب خطر على صحة الإنسان.

يشار إلى أن المتهم اعترف بمزاولته للمهنة دون تصريح رسمي، فيما جرى تسليمه لشرطة الحوية؛ لاستكمال الإجراءات النظامية، ومن ثم إحالته للشؤون الصحية.