 أزمة جديدة في النصر بسبب أوفيني - صحيفة صدى الالكترونية

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أزمة جديدة في النصر بسبب أوفيني

أزمة جديدة في النصر بسبب أوفيني
الرياض(صدى):

ذكرت تقاير أن المدافع البرازيلي برونو أوفيني رفض تفعيل بند تجديد عقده مع فريق النصر لمدة عام مقابل مليون و800 ألف دولار، واشترط اللاعب أن يكون العقد لعامين ، يحصل في الأول على مليوني دولار، وفي العام التالي على 2 مليون و500 ألف دولار.

 

من جهة أخرى أبدى شرفي نصراوي، تكفله بتكاليف التجديد مع المدافع عمر هوساوي، لمواسم أخرى حال رغب اللاعب في البقاء مع الفريق.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4284 ] نشر منذ 14 دقيقة

الله يزيدهم هما وغم ونكد
هذا النادي اللي شوه كرة القدم السعوديه

[ عدد التعليقات: 4284 ] نشر منذ 14 دقيقة

الله يزيدهم هما وغم ونكد
هذا النادي اللي شوه كرة القدم السعوديه

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