أزمة جديدة في النصر بسبب أوفيني - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

ذكرت تقاير أن المدافع البرازيلي برونو أوفيني رفض تفعيل بند تجديد عقده مع فريق النصر لمدة عام مقابل مليون و800 ألف دولار، واشترط اللاعب أن يكون العقد لعامين ، يحصل في الأول على مليوني دولار، وفي العام التالي على 2 مليون و500 ألف دولار.

من جهة أخرى أبدى شرفي نصراوي، تكفله بتكاليف التجديد مع المدافع عمر هوساوي، لمواسم أخرى حال رغب اللاعب في البقاء مع الفريق.