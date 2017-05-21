أزمة جديدة في النصر بسبب أوفيني - صحيفة صدى الالكترونية

أزمة جديدة في النصر بسبب أوفيني
ذكرت تقاير أن المدافع البرازيلي برونو أوفيني رفض تفعيل بند تجديد عقده مع فريق النصر لمدة عام مقابل مليون و800 ألف دولار، واشترط اللاعب أن يكون العقد لعامين ، يحصل في الأول على مليوني دولار، وفي العام التالي على 2 مليون و500 ألف دولار.
من جهة أخرى أبدى شرفي نصراوي، تكفله بتكاليف التجديد مع المدافع عمر هوساوي، لمواسم أخرى حال رغب اللاعب في البقاء مع الفريق.
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4284 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يزيدهم هما وغم ونكد
هذا النادي اللي شوه كرة القدم السعوديه
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4284 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يزيدهم هما وغم ونكد
هذا النادي اللي شوه كرة القدم السعوديه