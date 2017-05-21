السجن لولي أمر طفلة اغتصبها لمدة عامين في مصر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قضت محكمة جنايات المنصورة بالقاهرة، بالحبس المشدد 15 عاما، لشخص اغتصب طفلة عمرها 12 عاما، ومعاشرتها معاشرة الأزواج لمدة عامين.

كانت ربة منزل تقدمت ببلاغ لقسم شرطة ميت غمر، تتهم في شخص بمعاشرة نجلتها- 12 عاما- جنسيا معاشرة الأزواج، منذ فترة طويلة، إلا إنه قام بتهديدها بعدم إخبار أسرتها، وتبين قيام المتهم بالإقامه معهم جميعا بنفس المنزل، لوجود صلة قرابة ومتولي تربيتها.

وتبين من التحريات أن المتهم هددها ونزع عن الطفله ملابسها واعتدي عليها جنسيا.