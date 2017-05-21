قادة الخليج يناقشون مع ترمب في الرياض التدخلات الإيرانية والتهديدات الأمنية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

يناقش قادة دول الخليج خلال القمة الخليجية الأمريكية المنعقدة في الرياض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التهديدات التى تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة واستكمال بناء المنظومة الدفاعية الخليجية، وبناء علاقات تجارية بين واشنطن ودول المجلس، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة.

وتعد القمة الخليجية الأمريكية ثالث القمم بعد أن سبقتها قمتين عامي 2015 و 2016 في كامب ديفيد والرياض بمشاركة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وتناولتا أعمال إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتدخلاتها في شؤون الدول الأخرى، وهو ما يتوقع أن يحظى باهتمام مماثل، خلال قمة الرئيس ترمب مع قادة الخليج في الرياض.

ويترأس ولي العهد الأمير محمد نايف، القمة التشاورية الخليجية الـ17، والتى تنعقد فاعلياتها بعد دقائق.

وتعقد في الرياض ثلاث قمم، هي القمة السعودية الأمريكية، والقمة الأمريكية الخليجية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية، ويشارك فيها زعماء وقادة 55 من الدول العربية والإسلامية.