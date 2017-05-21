بالفيديو..وزير المالية: رفع الرسوم على العمالة الوافدة ومرافقيها تدريجياً - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير المالية محمد الجدعان الرسوم علي العمالة الوافدة ومرافقيها سيتم رفعها تدريجيا عام 2020، مشيرا إلي عدم وجود تغيير في موعد تطبيق القرار.

وقال «الجدعان»، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نائب وزير الاقتصاد ورئيس هيئة الرياضة على هامش قمة الرياض، إن برنامج التوازن المالي يضم تفاصيل الرسوم التي سيتم فرضها.

وكان الجدعان أكد في تصريحات نهاية العام 2016 اعتزام المملكة استثناء عمالة بعض الجنسيات من الرسوم الشهرية على مرافقيهم، حيث أوضح في حينه أنه سيتم الإعلان عن أسماء تلك الجنسيات في وقت لاحق.