تعليم حائل تصدر تكليفات جديدة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أعد المدير العام للتعليم بحائل د. يوسف الثويني العديد من القرارت الخاصة بالتكاليف والتمديد لبعض مديري الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل .

تمديد تكليف سعود بن شطي الشمري مديراً لإدارة الخدمات العامة وتمديد تكليف عبدالوهاب بن سعود السويطي مديراً لإدارة المستودعات وتمديد تكليف أحمد بن عبدالرحمن الغليقة مديرا لإدارة المشتريات و تمديد تكليف فهد بن عوض الشمري مديرا للشؤون الإدارية والمالية وتمديد تكليف صالح بن سويلم الشمري مديرا لإدارة المتابعة وتمديد تكليف سعد بن عبدالرحمن الغليقة مديرا للشؤون القانونية وتمديد تكليف عبدالرحمن بن عبدالله الخلف مديرا لمكتب المدير العام وتمديد تكليف عبدالعزيز بن فرحان العنزي مديرا لمركز الاتصالات الإدارية وتمديد تكليف مشاري بن محمد العنزي مديرا للدراسات والتصاميم وتمديد تكليف سعود بن ناصر الحريد مشرف على مكتب المدير العام بالإضافة إلى عمله مشرفا على النظام الفصلي وتمديد تكليف محمد بن سندان الشمري مديرا للأراضي والبرمجة وتمديد تكليف سعود بن إبراهيم العبدالقادر مديرا للإشراف والتنفيذ وتمديد تكليف عيسى بن علي الرشيدي مشرفا على نظام فارس بالإضافة إلى عملة مشرفا بإدارة تقنية المعلومات وجاءت التكليفات حتى نهاية العام الدراسي القادم .