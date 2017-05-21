ترمب: العلاقات بين الولايات المتحدة و البحرين ستكون أكثر قوة واستقراراً - صحيفة صدى الالكترونية

جاء هذا أثناء جلسة تصوير مع ملك البحرين حيث قال ترمب : ” العلاقات بين بلدينا رائعة، وإن كان قد شابها بعض التوتر.. لكن لن يكون هناك توتر مع هذه الإدارة.. سنقيم علاقة طويلة المدى جداً، وأتطلع بشدة إلى هذا.. فهناك الكثير من القواسم المشتركة “.

وعقد اللقاء، في اليوم الثاني من زيارة الرئيس الأميركي التاريخية إلى المملكة ، وقبيل عقد قمة تجمع قادة مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس ترمب لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن و الاستقرار في المنطقة، وبناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.