أفغانستان تبث أول قناة خاصة بالنساء - صحيفة صدى الالكترونية

كابل(صدى):

لأول مرة يتم بث قناة ” زان . تي .في ” وهى خاصة بالنساء فقط وذلك في افغانستان وهي البلد التي للرجال فيها نصيب الأسد في وسائل الاعلام .

يبدأ بث القناة اليوم الأحد بطاقم عمل نسائي كامل من منتجات ومذيعات وتم تفعيل الدعاية الخاصة للقناة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ولافتات إعلانية في كابول .

قالت خاطرة أحمدي وهي منتجة في القناة أنه من العادي أن تكون هناك قارئات للنشرة في القنوات ولكن قناة متخصصة بالنساء هذا هو الحدث بعينة وتبث القناة من كابول وتستخدم تكنولوجيا رقمية منخفضة التكاليف وتركز على البرامج الحوارية وبعض برامج الصحة والموسيقى.