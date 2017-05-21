5 قتلى في بوركينا فاسو إثر مواجهات بين قرويين وميليشيا محلية - صحيفة صدى الالكترونية

بوركينا فاسو(صدى):

قتل 5 أشخاص وأصيب 10 آخرون بجروح في غرب بوركينا فاسو إثر مواجهات اندلعت الخميس واستمرت حتى الليلة الماضية بين قرويين وميليشيا محلية للدفاع الذاتي، كما أعلنت وزارة الأمن.

وأوضحت الوزارة في بيان، «حاول عناصر من مجموعة الدفاع الذاتي كوغلويوغو ( حماية البيئة )، اعتقال شاب من قرية تيالغو. وخلال عملية التوقيف جُرح شاب برصاصة، فتدهور الوضع وتوسعت دائرة التوتر إلى قرى أخرى مثل غوندي في مقاطعة ريو» على بعد 130 كلم غرب العاصمة واغادوغو.

وأضاف البيان، أن المواجهات أسفرت “عن خمسة قتلى هم ثلاثة عناصر من كوغلويوغو واثنان في صفوف السكان، إضافة إلى عشرة جرحى في صفوف الطرفين.

ذلك فإن عشرة عناصر من كوغلويوغو لا يزالون في عداد المفقودين بينما تعرض سبعة من أبناء قرية تيالغو للاختطاف وهم محتجزون في قاعدة كوغلويوغو في حي بالوغو بمدينة كودوغو التي تبعد 100 كلم غرب العاصمة.

ومنذ أشهر تحاول مجموعات الدفاع الذاتي هذه التوسع في المنطقة بأسرها لكن الرأي العام في بوركينا فاسو لا يزال منقسمًا حيال هذه الميليشيات التي شكلها سكان قرى وبلدات في العديد من المناطق للدفاع عن أنفسهم في مواجهة السارقين وقطاع الطرق. وما يزيد الانقسام حول هذه الميليشيات هو ما ترتكبه من انتهاكات لحقوق الإنسان واعتقالات لأشخاص بشبهة تورطهم في سرقات أو مخالفات بسيطة.