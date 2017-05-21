الإطاحة بيمني اعتاد النصب على من يبحث عن عقاراً الكترونياً - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض انه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الإجتماعي ، فقد تم رصد انتشار مقطع فيديو لاسلوب جديد في قضايا النصب و الاحتيال , تمثل في قيام أحدهم بالإعلان عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني عن شقق معروضه للإيجار و مقابلة الراغبين بالإستئجار منتحلاً صفة صاحب مكتب عقاري و إبرام العقود اللازمة معهم و تحرير مستندات مزورة وقبض المبالغ المالية ثم الإختفاء .

عليه فقد عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة إلى تحليل المعلومات المتاحه و تتبعها و قامت بجملة من الاجراءات البحثية اسفرت بفضل من الله تعالى عن تحديد هويتة وضبطه ( يمني الجنسية / في العقد الثالث من العمر ) وبسماع اقواله أقر بإرتكاب سبع عمليات احتيال بنفس الاسلوب .

جرى إيقافه بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص

وشرطة المنطقة إذ تعلن عن ذلك , فهي تحذر العموم من مغبة التعامل مع الوسطاء غير المعتمدين او مكاتب العقار الغير مرخصة .