القوات المسلحة تتصدى لمحاولات ميليشيا الحوثي لاختراق الحدود قبالة جازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تصدت القوات المسلحة وحرس الحدود، لعدة محاولات من ميليشيا الحوثي لاختراق الحدود قبالة محافظات جازان الحدودية.

وأكدت مصادر مطلعة، أن ضربات استباقية قامت بها طائرات وراجمات الصواريخ ضد أهداف كانت الميليشيات تنوي استخدامها ضد المدنيين في محافظتي الحرث والطوال، بعد إخفاء مقذوفات ومدافع إطلاق في مستودعات بالقرب من المواقع الحدودية.

وأسفرت حصيلة المواجهات خلال اليومين الماضيين عن قتل 24 شخصا من الميليشيات وإصابة العشرات والقبض على 43 منهم، بينهم ضباط وقيادات ميدانية بارزة.