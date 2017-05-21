بالصور.. المغردون يتفاعلون مع صورة لـ«ميلانيا» أثناء تناولها القهوة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لزوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب تظهر فيها وهي تبتسم وذلك أثناء شرب القهوة خلال زياتها للمملكة.

وأعرب المغردون، عن سعادتهم البالغة بابتسامة ميلانيا العفوية التي عكست مدى الرضا والراحة التي كانت عليهما سيدة أميركا الأولى في اليوم الأول لها في المملكة، موضحين أن ملتقط الصورة المصور الخاص بالبيت الأبيض، مشيدين بميلانيا التي ارتدت زيا موحد اتسم بالحشمة، ويشبه «العباءة الخليجية».