طائرة أسترالية تضطر للعودة إلى لوس انجليس بعد تعطل محرك - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

اضطرت طائرة تابعة لشركة طيران «كانتاس» الأسترالية، كانت متجهة إلى ملبورن، للعودة إلى لوس انجليس بعد أن شوهدت شرارات صادرة من المحرك، وفقًا لما ذكرته تقارير، أمس السبت.

وأفادت الخطوط الجوية في بيان نقلته هيئة الاذاعة الاسترالية «ايه بى سى» بأن الطيارين اتبعوا الإجراءات القياسية في إغلاق المحرك والعودة إلى لوس انجليس اعتمادا على ثلاثة محركات فقط للطائرة، وهي من طراز إيرباص «إيه 380».

يذكر أن شركة «كانتاس» أوقفت تسيير أسطولها من طائرات إيرباص «ايه 380» ذات المحركات الأربعة لمدة 19 يومًا في أعقاب عطل في أحد محركاتها التي تصنعها شركة «رولز رويس».