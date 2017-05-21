أمريكا تدعو إيران لوقف دعم «قوى زعزعة الاستقرار» - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قالت الولايات المتحدة، أمس السبت، إنها تأمل في أن يوقف الرئيس الإيراني حسن روحاني، بعد إعادة انتخابه دعم بلاده «لقوى زعزعة الاستقرار»، وأن ينهي تجارب الصواريخ الباليستية وأن يجري إصلاحات ديمقراطية خلال فترة ولايته الثانية.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي في الرياض: «إذا كان روحاني يرغب في تغيير علاقة إيران بباقي دول العالم فإن هذه الأمور هي التي يمكنه القيام بها»،

وأضاف تيلرسون أنه يأمل في أن «يبدأ روحاني عملية تفكيك شبكة الإرهاب الإيرانية»، وينهي تمويل بلاده للجماعات الإرهابية ومنحها للدعم سواء على مستوى الأفراد أو المستوى اللوجستي «وكل شيء آخر تقدمه لقوى زعزعة الاستقرار الموجودة في هذه المنطقة. كما نأمل في أن ينهى تجارب إيران للصواريخ الباليستية».

وتابع: «نأمل أيضا في أن يستعيد روحاني حقوق الإيرانيين فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية تكوين المنظمات حتى يستطيع الإيرانيون عيش الحياة التي يستحقونها… هذا ما نأمل أن تحققه هذه الانتخابات».