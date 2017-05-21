تفاصيل جديدة بشأن قضية ملياردير شهير بالمنطقة الشرقية الممتنع عن سداد ديونه - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن بدء إجراءات الحجز على أموال رجل أعمال بالمنطقة الشرقية، بعد امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي يلزمه بتسديد ديونه البالغة 11 مليار ریال.

وأوضحت المصادر، أن المحكمة العامة بالخبر طرحت منافسة لتقديم خدمات التنفيذ التي تشمل تتبع أموال المدين، وتقييم الأصول وتتبعها والحفظ والحراسة القضائية والمحاسبة، مشترطة أن يقدم العرض عن طريق مكاتب محاماة و3 مكاتب محاسبة قانونية، ووكيلي بيع، كما يتضمن قرار المحكمة الإفصاح عن أموال رجل الأعمال القائمة، وما يرد إليه مستقبلا، بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي لمبلغ الدين، ومن ثم حجزها، والتنفيذ عليها وفقا لأحكام النظام، إلى جانب الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية.

وأضافت المصادر أن قرار دائرة التنفيذ بالمحكمة، جاء بعد فشل رجل الأعمال في تنفيذ ما عليه من التزامات، الأمر الذي اعتبرته مماطلة تستوجب المنع من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال، وما يؤول إليها، كما يلزم القرار القضائي الجهات الحكومية بعدم التعامل مع رجل الأعمال، وحجز مستحقاته المالية لديها، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، بالإضافة إلى إشعار قاضي التنفيذ بذلك، والإفصاح عن أموال زوجته وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته.