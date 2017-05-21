محمد عبده يطلق أغنية احتفاءً بزيارة ترامب للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أطلق فنان العرب محمد عبده، أغنية «قمة الرياض» من كلمات صالح الشادي، وألحان عبدالرحمن محمد، وتغنى باللغتين العربية والإنجليزية، تزامنا مع زيارة رئيس أمريكا دونالد ترمب إلى المملكة، وانعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية، ويشاركه في الغناء نجله عبدالرحمن.

وأعرب الشادي عن تشرفه بكتابة هذا العمل الذي يمثل طبيعة العلاقات السعودية – الأمريكية منذ لقاء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود بالرئيس الأمريكي روزفلت، إضافة إلى دمج السلامين الوطنيين السعودي والأمريكي مع نص ترحيبي يوضح طبيعة الصداقة، مبينا أن النص يشتمل على مبادئ المملكة وموقفها من الحرب والسلام، واعتدادها بتاريخها ودينها ومواطنها.

وأضاف: «أتمنى أن تسهم الأعمال الفنية في تقريب وجهات النظر بين الشعوب وإلغاء الفوارق بين الأمم دفعا لمسيرة الحب والسلام».

مقطع من النص:

سيداتي آنساتي سادتي

نحن شعب قد خلقنا للحياة

نبغض الحرب.. وهذي أمتي

ولغير الله لا نحني الجباه.