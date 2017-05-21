«إنفوجرافيك».. تعرف على أوائل المواطنين الذين سافروا إلى أمريكا منذ القرن الـ19 - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشفت وزارة الخارجية، عن أوائل المواطنين الذين سافروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعاشوا وعملوا بها، وذلك بداية من القرن التاسع عشر.

ونشرت الوزارة، «إنفوجرافيك» على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يوضح قصة مختصرة لكل واحد منهم، وضم 7 مواطنين عمل معظمهم بالتجارة، لاسيما تجارة المواشي؛ حيث دخل الاثنان الأوائل منهم إلى أمريكا في القرن التاسع عشر، ودخل الأخير في القائمة عام 1935، كأول سعودي بتأشيرة رسمية، وبعد مكوثه عدة سنوات، شارك في التمثيل ببعض أفلام هوليوود، وهم محمد الرواف وعلي العساف وعلي الخليفة وجارالله العساف، إضافة إلى إبراهيم المسلم ومحمود المطلق وخليل الرواف.