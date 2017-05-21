بالصور.. ولي ولي العهد وترمب يستعرضان أوجه التعاون المشترك - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مقر إقامته بالعاصمة الرياض، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، استعرضا خلال اللقاء أوجه التعاون السعودي الأمريكي في مختلف المجالات خاصة في الجانب الاقتصادي، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الجهود المبذولة من البلدين في مكافحة التطرف والإرهاب .

حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ووزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الاستاذ ياسر الرميان ومستشار الأمن الوطني الأستاذ محمد الغفيلي .

كما حضر اللقاء من الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ريكس تيليرسون، ومساعد الرئيس وكبير الموظفين راينس بريبس، ومساعد الرئيس كبير المستشارين جاريد كوشنر،ومساعد الرئيس مستشار الأمن القومي الفريق هيربرت رايموند ماكماستر ، ومساعد الرئيس رئيس المجلس الاقتصادي الوطني جاري كون، ومساعدة الرئيس نائبة مستشار الأمن القومي دينا بويل، والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في المملكة كريستوفر هنزل، ومساعد خاص للرئيس كبير مديري شؤون الخليج في مجلس الأمن القومي الدكتور مايكل بيل .