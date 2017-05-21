بالفيديو.. الهلال ونيويورك كوزموس يتعادلان سلبيا في مباراة استعراضية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

نظمت الهيئة العامة للترفيه مباراة استعراضية جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بنظيره نيويورك كوزموس الأمريكي، أمس السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض التي انتهت بالتعادل السلبي .

وقبل انطلاق المباراة شاهد الحضور عروضا مظلية ممتعة بدعم من هيئة الترفيه وبحضور جماهيري كبير تفاعلوا مع مجريات العرض .

وشهدت المباراة في شوطيها مشاركة عدد من محترفي لاعبي الهلال السابقين ميريل رادوي ، وطارق التايب وكريستيان ويلهامسون وبشار عبدالله، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى جانب الأولمبي ، حيث قدم اللاعبين عروض كروية ممتعه تفاعل معها الجمهور من الجانبين بالتشجيع المتواصل حتى نهاية المباراة .

كما شهدت المباراة بعد نهاية الشوط الأول خلال استراحة الفريقين عملاً غنائياً خاصاً صاحب المباراة الودية أداه ماجد المهندس ومطلعها ” حيهم حيهم عند السعوديين في ديار الكرم وسعود الأوطاني ” ، وباللغتين العربية والإنجليزية .

من جهته عبر محترف الهلال السابق الروماني ميريل رادوي عن سعادته في المشاركة بهذه الفعالية وتواجده بين جماهير الهلال