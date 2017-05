بالفيديو والصور.. رابح صقر وتوبي كيث يطربان الجمهور في أمسية غنائية بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

نظمت الهيئة العامة للترفيه، أمسية غنائية، مساء أمس السبت، على صالة الهيئة العامة للرياضة «الصالات الخضراء» بمدينة الرياض، وسط حضور مئات الجماهير التي استمتعت وتفاعلت مع الفقرات .

وأحيى الأمسية الفنان السعودي رابح صقر والفنان الأمريكي توبي كيث، حيث قدما عددا من أعمالهم الغنائية المتنوعة ما بين الجديد والقديم حظيت بتفاعل وإعجاب الجمهور .

وتأتي هذه الأمسية ضمن العديد من النشاطات الكوميدية والثقافية والفنية والرياضة والتراثية المتنوعة التي تنظمها الهيئة في مختلف مناطق المملكة ، حيث تحرص على تنوع الفعاليات وشموليتها حرصاً منها على إسعاد المواطنين والمقيمين والزوار على حدٍ سواء.

وأظهر مقطع فيديو متداول للحفل، الفنان رابح صقر أثناء غنائه بـ«العود» أغنية «إنت ملك»، بمشاركة من فرقة الفنان توبي كيث، الذي وقف بجواره، عازفا على آلة «الجيتار»، وسط تصفيق وتفاعل الحضور.

Saudi musician #RabehSaqer and US country singer @TobyKeithMusic perform at a concert in Riyadh. (Hussam Al-Mayman) https://t.co/QqxNJwKFoS pic.twitter.com/YQpA60iTz2

— Arab News (@Arab_News) ٢٠ مايو، ٢٠١٧